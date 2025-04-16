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Троє підлітків зарізали 19-річного хлопця: що відомо
Серед підозрюваних — троє підлітків. Двох із них уже затримано.
На околиці Івано-Франківська, біля Вовчинецьких пагорбів, булу виявлено тіло 19-річного юнака з множинними ножовими пораненнями.
Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.
Поліція встановила, що до злочину причетні троє неповнолітніх, двох з яких уже затримано.
«Слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. На даний час із затриманим працюють поліцейські. Деталі згодом», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поліція повідомила 18-річному буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті 27 річної дівчини.