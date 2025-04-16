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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Троє підлітків зарізали 19-річного хлопця: що відомо

Серед підозрюваних — троє підлітків. Двох із них уже затримано.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вбивство

На Івано-Франківшині підлітки зарізали чоловіка / © Freepik

На околиці Івано-Франківська, біля Вовчинецьких пагорбів, булу виявлено тіло 19-річного юнака з множинними ножовими пораненнями.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Поліція встановила, що до злочину причетні троє неповнолітніх, двох з яких уже затримано.

«Слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. На даний час із затриманим працюють поліцейські. Деталі згодом», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція повідомила 18-річному буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті 27 річної дівчини.

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