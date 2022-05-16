"Тут питання, чия воля чию перемеле": Арестович розповів, за що насправді бореться Україна

"Тут питання, чия воля чию перемеле": Арестович розповів, за що насправді бореться Україна

Кремлівсько-українська війна - це вольовий конфлікт. Україна бореться за свою свободу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Це вольовий конфлікт. Ми воюємо за свободу, за те, щоб нам силою не нав'язували чужу волю, чого б вона не стосувалась. А це означає, що російсько-українська або кремлівсько-українська війна - це вольовий конфлікт. І тут питання, чия воля чию перемеле", - сказав Арестовича.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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