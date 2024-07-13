У Черкасах вибухнув автомобіль: що стало причиною

Липень в Україні відзначився рекордною спекою. У деяких регіонах температура повітря перевищила 40 градусів. А під прямими сонячними променями предмети взагалі нагріваються, як на пательні. А деякі навіть можуть вибухнути через перегрівання.

Але про це забув власник автомобіля у Черкасах, який залишив свою машину на відкритій стоянці. Через деякий час його седан раптом перетворився на "кабріолет", але проїхатися на ньому з вітерцем вдасться лише після тривалого ремонту.

Про це повідомив Telegram-канал "Труха Черкаси".

"В салоні автівки знаходився кисневий балон, який перегрівся та вибухнув. Сталося це вчора біля "М'ясного дому". Слава Богу, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок кліматичної кризи останні 13 місяців стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Вчені попередили, що в майбутньому на нас, імовірно, чекають дедалі екстремальніші погодні умови.

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