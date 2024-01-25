У чотирьох областях України сталися відключення світла через негоду

Знеструмлення сталися і через негоду, і через бойові дії.

Станом на четвер, 25 січня, через негоду в Україні сталися відключення світла у 50 населених пунктах: Закарпатська область - 25, Львівська - 18, Чернігівська - 4, Кіровоградська - 3.

Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 382 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що знеструмлення сталися через сильні пориви вітру та снігопади. Три населені пункти повністю залишилися без світла, а 14 - частково.

"Найбільше (знеструмлень - Ред.) на Стрийському напрямку. Над відновленням живлення працюють 11 бригад Львівобленерго. Залучили 46 фахівців та 16 одиниць техніки", - повідомив Козицький.

Тим часом очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита наголосив, що через тривалі снігопади та налипання мокрого снігу найбільше відключень електрики у Хустському районі - 15 населених пунктів.

"Наразі на місцях пошкоджень працюють ремонтні бригади. У районах і населених пунктах функціонують "пункти незламності", - додав голова області.

Як повідомлялося, парламент скасував мораторій. Українцям відключатимуть світло за борги. Однак, це стосується лише мешканців областей, в яких не ведуться бойові дії, та які не перебувають під тимчасовою окупацією.

Читайте також: