У Дніпрі лунають вибухи: в ОВА підтвердили влучання

У суботу, 4 листопада, у Дніпрі та передмісті було чутно вибухи.

Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту поблизу Дніпра.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, у тимчасово окупованому Криму також пролунали вибухи. Окупанти активізували "димову завісу" і заявили про "успішну роботу ППО".

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