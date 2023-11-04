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У Дніпрі лунають вибухи: в ОВА підтвердили влучання

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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У Дніпрі лунають вибухи: в ОВА підтвердили влучання

Фото ілюстративне / Фото: Київська обласна держадміністрація

У суботу, 4 листопада, у Дніпрі та передмісті було чутно вибухи.

Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту поблизу Дніпра.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, у тимчасово окупованому Криму також пролунали вибухи. Окупанти активізували "димову завісу" і заявили про "успішну роботу ППО".

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Дата публікації
Перегляди
592
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