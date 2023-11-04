Зеленський показав потужну роботу наших військових, дронів та HIMARS – видео

Активність дронів по всій лінії фронту не вщухає ні на мить.
Останнім часом особливо ефективне застосування БпЛА у тандемі з HIMARS – залізні помічники збирають розвіддані, щоб ракети нищили техніку й позиції ворога. Штурмові дії піхоти також успішні завдяки прикриттю з повітря.
Потужні кадри роботи наших бійців від United24 показав головнокомандувач України Володимир Зеленський.
"Щодня наші воїни знищують окупантів. Щодня дрони допомагають боронити Україну. Щодня – результат для нашої держави", – написав український лідер.
Зеленський подякував кожному воїну за титанічні зусилля, яких вони докладають.
Нагадаємо, у Мережі показали "м'ясні штурми" окупантів в Херсонській області.
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