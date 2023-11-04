Зеленський показав потужну роботу наших військових, дронів та HIMARS – видео

Активність дронів по всій лінії фронту не вщухає ні на мить.

Останнім часом особливо ефективне застосування БпЛА у тандемі з HIMARS – залізні помічники збирають розвіддані, щоб ракети нищили техніку й позиції ворога. Штурмові дії піхоти також успішні завдяки прикриттю з повітря.

Потужні кадри роботи наших бійців від United24 показав головнокомандувач України Володимир Зеленський.

Зеленський показав роботу наших бійців по окупантах дронами та HIMARS

"Щодня наші воїни знищують окупантів. Щодня дрони допомагають боронити Україну. Щодня – результат для нашої держави", – написав український лідер.

Зеленський подякував кожному воїну за титанічні зусилля, яких вони докладають.

Нагадаємо, у Мережі показали "м'ясні штурми" окупантів в Херсонській області.

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