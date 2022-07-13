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У Генштабі показали, як українські пілоти охороняють небо (відео)

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У Генштабі показали, як українські пілоти охороняють небо (відео)

Командування Повітряних Сил

В Мережі оприлюднили кадри роботи українських пілотів у повітрі.

Кадри зняли з кабіни одного з літаків.

Відео оприлюднили на сторінці Генштабу ЗСУ.

"Мій спис як промінь прорізає хмари. Ось і настала, враже, Божа кара!", - коментує відео Генштаб, цитуючи рядки пісні "Воїн" Yarmak і Світлани Тарабарової.

Нагадаємо, що на Південному напрямку відбувся повітряний бій між українськими пілотами та російськими окупантами. Пара українських штурмовиків атакувала ворожі склади у Херсонській області і зазнала атаки збоку винищувачів окупантів.

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