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У Харкові та області вимушено відключили світло

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Харкові та області вимушено відключили світло

Ілюстративне фото / Фото: Вікіпедія

В обласному центрі зупилилося метро.

У Харкові та області тимчасово відсутнє електропостачання. Були застосовані аварійні відключення через пошкодження загальної системи.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

За його словами, хоч ударів по критичній інфраструктурі області немає, але електрику вимушено вимкнули.

"Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми. Фахівці роблять все можливе, щоб відновити безперебійне постачання", - йдеться у повідомленні.

До слова, у Харкові у середу зупинили роботу метро та електротранспорт. На маршрути додатково виводять автобуси

Нагадаємо, 23 листопада внаслідок атак РФ сталися влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

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