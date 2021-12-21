У Харкові через наднормативні викиди на 3,4 млн грн оштрафували "Коксохім"

У Харкові через наднормативні викиди на 3,4 млн грн оштрафували "Коксохім"

Підприємство має сплатити понад 3 млн гривень штрафу.

У Харкові покарали за понаднормові викиди "Коксовий завод". За забруднення повітря у місті підприємство має сплатити 3,4 млн грн.

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Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

Так, прокурори екологічної прокуратури у Верховному Суді домоглися стягнення з ТОВ "Коксовий завод "Новомет" понад 3,4 млн грн збитків, завданих державі внаслідок наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У суді було доведено факти порушень з боку "Коксохіма".

"Проведені вимірювання та відібрані проби засвідчили наявність наднормативних викидів у повітря вуглецю оксиду, азоту оксиду та сірки діоксиду з двох димових труб. Товариство експлуатувало ці димові труби без спеціального дозволу, порушуючи законодавство. Правильність розрахунку шкоди також підтверджено висновком експертизи Національного наукового центру "Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про стягнення з ТОВ "Коксовий завод "Новомет" збитків, а його касаційну скаргу – без задоволення.

Нагадаємо, що в.о. мера Харкова Терехов звернувся до Держкомісії з надзвичайних ситуацій з вимогою зупинити роботу "Коксохіму".

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