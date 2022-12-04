У Києві, Одесі та Дніпрі діють екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

У неділю зранку, 4 грудня, у Києві, Одесі та Дніпрі запроваджені екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Екстрені відключення світла в Україні

Росія 23 листопада здійснила масований ракетний удар, зокрема, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі в Україні застосовуються екстрені та стабілізаційні відключення світла через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що до стабілізаційних відключень електроенергії за графіками можна буде повернутися після збільшення потужностей в енергосистемі. Для цього необхідно, щоб Росія не завдала чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до місцевих підприємств з прохання переорієнтувати свою роботу – перейти на нічні зміни та анонсував перегляд графіків відключення світла в регіоні.

В МОЗ також заявили, що в Україні в разі тривалого відключення електроенергії будуть призупинені планові госпіталізації та операції в лікарнях, щоб не перевантажувати медустанови.

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