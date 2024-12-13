У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу: подробиці

Частину України ввечері 13 грудня охопила повітряна тривога. У Києві тривога через безпілотникі.

Про це повідомили у КМДА.

У Повітряних силах України заззначчили, що група БпЛА присутня на Київщині у Бориспільському районі.

Також ударний БпЛА прямує з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини.

В КМДА закликали громадян терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, агресорка Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Минулося без потерпілих. Втім, є пошкодження.

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