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У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу: подробиці

У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу: подробиці

Окупанти атакують столицю "Шахедами" з різних напрямків, створюючи з дронів фігуру "зірки". Колаж ТСН.ua

Окупанти знову здійснили пуск БпЛА.

Частину України ввечері 13 грудня охопила повітряна тривога. У Києві тривога через безпілотникі.

Про це повідомили у КМДА.

У Повітряних силах України заззначчили, що група БпЛА присутня на Київщині у Бориспільському районі.

Також ударний БпЛА прямує з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини.

В КМДА закликали громадян терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, агресорка Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Минулося без потерпілих. Втім, є пошкодження. 

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