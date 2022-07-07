У Кременчуці син побив батька, коли дізнався, що той йому нерідний

У Полтавській області судили чоловіка, який відлупцював свого батька.
Це сталося після того, як чоловік дізнався, що його всиновили.
Про це повідомляє "Програма плюс" з посиланням на реєстр судових рішень.
У Кременчуці сталася побутова сварка, яка переросла у бійку і закінчилася тілесними ушкодженнями і судом.
Того дня обвинувачений посварився зі своїм батьком. Під час сварки він вдарив його головою в обличчя, зламавши батькові кістки носа та залишивши синець.
Обвинувачений в залі суду пояснив, що дізнався від батька про те, що він не є його рідним сином. Це й призвело до сварки.
Чоловікові інкримінували ч. 2 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження, яке призвело до короткочасного розладу здоров’я).
Автозаводський райсуд Кременчука призначив чсоловіку за скоєне 200 годин громадських робіт.
Нагадаємо, що у селі на Волині 35-річний чоловік побив 63-річного знайомого, а тоді задушив його подушкою. Зловмисник проник до помешкання літнього чоловіка, зламавши двері, і після цього вчинив злочин.
Читайте також: