У Кременчуці син побив батька, коли дізнався, що той йому нерідний

У Полтавській області судили чоловіка, який відлупцював свого батька.

Це сталося після того, як чоловік дізнався, що його всиновили.

Про це повідомляє "Програма плюс" з посиланням на реєстр судових рішень.

У Кременчуці сталася побутова сварка, яка переросла у бійку і закінчилася тілесними ушкодженнями і судом.

Того дня обвинувачений посварився зі своїм батьком. Під час сварки він вдарив його головою в обличчя, зламавши батькові кістки носа та залишивши синець.

Обвинувачений в залі суду пояснив, що дізнався від батька про те, що він не є його рідним сином. Це й призвело до сварки.

Чоловікові інкримінували ч. 2 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження, яке призвело до короткочасного розладу здоров’я).

Автозаводський райсуд Кременчука призначив чсоловіку за скоєне 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, що у селі на Волині 35-річний чоловік побив 63-річного знайомого, а тоді задушив його подушкою. Зловмисник проник до помешкання літнього чоловіка, зламавши двері, і після цього вчинив злочин.

Читайте також: