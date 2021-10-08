У Львівській області "швидка" знесла пішохода (відео)

Чоловік отримав травми.

Неподалік села Солонка - на автодорозі "Київ-Чоп" - швидка наїхала на пішохода. Він отримав травми та був госпіталізований.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot Boxer, 64-річний житель одного з селищ Стрийського району, здійснив наїзд на пішохода, 33-річного мешканця міста Новий Розділ. Чоловік отримав тілесні травми.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 —порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому ушкодження середньої важкості.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Харкові швидка, яка їхала з ввімкненою сиреною на виклик до пацієнта, збила чоловіка, який раптово вийшов на дорогу. Від отриманих травм постраждалий помер.

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