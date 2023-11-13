У Маріуполі за загадкових обставин загинули троє правоохоронців та працівник ФСБ

Один з них помер у лікарні.

В окупованому Маріуполі за останні кілька днів вбили трьох працівників поліції та одного представника ФСБ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Згодом загибель росіян підтвердили і в ФСБ.

Повідомляється, що один із них загинув 10 листопада. В його авто була вибухівка, після чого він помер у лікарні.

10 і 11 листопада були вбиті ще двоє правоохоронців і один представник ФСБ. Усіх їх застрелив снайпер.

Прикметно, що всі померлі брали участь в розслідуванні ворожих диверсантів

"Ми думаємо - це справа диверсантів", - прокоментував вбивства один із представників ФСБ.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі пролунав вибух 10 листопада – було підірвано автомобіль одного з поліціантів російського окупаційного корпусу.

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