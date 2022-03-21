У Мелітополі російські окупанти викрали журналістів

4 працівників медіа вивезли у невідомому напрямку.
У Мелітополі Запорзької області окупанти викрали чотирьох журналістів місцевого видання "Местные вести".
Про це повідомляється на сторінці видання в Instagram.
"Додому до журналістів Юлії Ольховської і Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети "Мелитопольские ведомости" Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
У виданні додали, що їхній сайт піддався хакерській атаці, через що і не працює.
Про викрадення працівників медіахолдингу повідомила також донька одного з полонених журналістів Тетяна Кумок.
"Сьогодні вранці окупанти викрали тата Кумока Михайла Володимировича. До виходу на пенсію він був у складі керівників МВ – холдингу. Ймовірно, окупанти намагаються домогтися співпраці. Поки що ніхто з викрадених на зв'язок не виходив. Немає жодного зв'язку з мамою. Під будинком батьків стоїть машина окупантів", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, російські окупанти викрали у Бердянську Запорізької області журналістку hromadske.