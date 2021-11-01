У Миколаєві школярів відправили на дистанційне навчання

Канікули подовжили лише для першокласників.

Від понеділка, 1 листопада, школи у Миколаєві відправили на дистанційну форму навчання.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Рішення про відмову від традиційного формату навчання ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що від 1 до 5 листопада учні 2-11 класів навчатимуться дистанційно. Утім, це не стосується першокласників, а також учнів 1-9 класів спеціальної школи для дітей з порушенням зору. Для них тривають канікули.

Крім того, на дистанційну форму навчання перейшли й дитячі садки, музичні та спортивні школи.

Як повідомлялося, від 1 листопада ще кілька міст переводять учнів на навчання з дому. Зокрема, у Києві учні всіх класів навчатимуться дистанційно. У Львові уроки проводитимуть онлайн щонайменше 2 тижні. Також у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації діти поки не повернуться за парти на Хмельниччині, Луганщині, Одещині, в Чернігові та інших регіонах. Працювати в "червоній" зоні можуть лише школи, де вакциновано 100% колективу.

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