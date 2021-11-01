В Николаеве школьников отправили на дистанционное обучение

Каникулы продлили только для первоклассников.

С понедельника, 1 ноября, школы в Николаеве отправили на дистанционную форму обучения.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Решение об отказе от традиционного формата обучения приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с 1 по 5 ноября учащиеся 2-11 классов будут учиться дистанционно. Впрочем, это не касается первоклассников, а также учащихся 1-9 классов специальной школы для детей с нарушением зрения. Для них длятся каникулы.

Кроме того, на дистанционную форму обучения перешли и детские сады, музыкальные и спортивные школы.

Как сообщалось, с 1 ноября еще несколько городов переводят учащихся на учебу из дома. В частности, в Киеве учащиеся всех классов будут учиться дистанционно. Во Львове уроки будут проводить онлайн минимум 2 недели. Также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации дети пока не вернутся за парты в Хмельницкой, Луганщине, Одесщине, Чернигове и других регионах. Работать в "красной" зоне могут только школы, где вакцинировано 100% коллектива.

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