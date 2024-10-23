У МОЗ розповіли, де проводитимуть нові експертизи МСЕК

Медико-соціальна експертиза повинна проходити з акцентом на прозорість, справедливість і орієнтацію на людину, без корупційних проявів і зловживань.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство", – сказав політик.

МОЗ перевірило обґрунтованість рішень МСЕК про встановлення інвалідності для чоловіків 18-60 років, прийнятих під час воєнного стану. Було переглянуто понад 90 тисяч справ і опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних документів.

Ляшко підкреслив, що його позиція ясна: особи, які сприяють неправомірному отриманню довідок або заважають їх отриманню тими, хто справді цього потребує, повинні нести відповідальність. МОЗ планує активізувати роботу у всіх напрямках, зазначених у рішенні РНБО, спільно з усіма залученими до реформування МСЕК органами.

Нагадаємо, заступниця голови Офісу президента України Ірина Верещук розповідала, що в Україні розпочнуть перевірки фальшивих діагнозів у всіх посадовців, які отримали інвалідність. Це рішення пов'язане з корупційними скандалами в медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) щодо купівлі фіктивних інвалідностей.

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