В Минздраве рассказали, где будут проводить новые экспертизы МСЭК

Медико-социальная экспертиза должна проходить с акцентом на прозрачность, справедливость и ориентацию на человека без коррупционных проявлений и злоупотреблений.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений. Однако эти результаты не достаточны. Они не устраивают ни меня, ни общество", – сказал политик.

Минздрав проверил обоснованность решений МСЭК об установлении инвалидности для мужчин 18-60 лет, принятых во время военного положения. Было пересмотрено более 90 тысяч дел и проработано около 19 тысяч медико-экспертных документов.

Ляшко подчеркнул, что его позиция ясна: лица, способствующие неправомерному получению справок или мешающие их получению теми, кто в этом нуждается, должны нести ответственность. Минздрав планирует активизировать работу по всем направлениям, указанным в решении СНБО, совместно со всеми вовлеченными в реформирование МСЭК органами.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук рассказывала, что в Украине начнут проверки фальшивых диагнозов у всех получивших инвалидность должностных лиц. Это решение связано с коррупционными скандалами в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК) по покупке фиктивных инвалидностей.

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