Діти з інвалідністю можуть проходити медкомісію дистанційно

На період дії воєнного стану спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності для дітей.

Медико-соціальна експертиза проводиться дітям, батьки яких або їх законні представники звертаються для встановлення інвалідності за направленням лікаря до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Про це повідомили у МОЗ.

Після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів та за наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, ЛКК проводить медико-соціальну експертизу дітям у віці до 18 років.

Після досягнення 18-річного віку ЛКК спрямовує дитину з інвалідністю до МСЕК відповідного профілю для проходження медико-санітарної експертизи.

МОЗ наголошує, що підстави вимагати укладання декларації між пацієнтом з числа внутрішньо перемішених осіб та лікарем, який направляє дитину на ЛКК, відсутні.

Крім того, українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування.

Якщо дитина з інвалідністю, якій виповнилось 18 років, не може прибути на огляд до МСЕК, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Нагадаємо, напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності.

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