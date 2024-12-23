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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога 23 грудня

Мешканців "червоних" регіонів закликають перебувати в укриттях.

У низці областей 23 грудня оголошена повітряна тривога. Є загроза застосування БпЛА та ракет у деяких областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 11:55 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Полтавська
  • Сумська
  • Чернігівська

Як інформують Повітряні Сили ЗС України:

  • Київська, Чернігівська області - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА;

Також є ракетна небезпека для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Оновлена інформація щодо руху ударних БпЛА:

  •  БпЛА на півдні Чернігівщини, курс південно-західний.
  •  БпЛА на сході Київщини, курс західний.
  •  БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

Згодом небезпека додалася і для Києва. 

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Російські ударні БпЛА зафіксовані у напрямку Борисполя зі сходу. У ПСУ попередили, що в районі Києва є ворожі БпЛА.

Пізніше стало відомо, що на Київщині працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Нагадаємо, ввечері у неділю, 22 грудня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. В повітряному просторі України зафіксували ворожі ударні безпілотники.

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