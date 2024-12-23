У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

Мешканців "червоних" регіонів закликають перебувати в укриттях.
У низці областей 23 грудня оголошена повітряна тривога. Є загроза застосування БпЛА та ракет у деяких областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 11:55 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Полтавська
- Сумська
- Чернігівська
Як інформують Повітряні Сили ЗС України:
- Київська, Чернігівська області - загроза застосування ударних БпЛА;
- Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА;
Також є ракетна небезпека для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Оновлена інформація щодо руху ударних БпЛА:
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА на сході Київщини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
Згодом небезпека додалася і для Києва.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.
Російські ударні БпЛА зафіксовані у напрямку Борисполя зі сходу. У ПСУ попередили, що в районі Києва є ворожі БпЛА.
Пізніше стало відомо, що на Київщині працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Нагадаємо, ввечері у неділю, 22 грудня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. В повітряному просторі України зафіксували ворожі ударні безпілотники.
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