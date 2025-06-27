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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1548
Час на прочитання
1 хв

У низці областей лунає повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лунає повітряна тривога

Лунає повітряна тривога / © ТСН.ua

У низці областей України 27 червня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в ПС України.

«Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку», –йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Понтавській, а також, в АР Крим.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, станом на ранок 27 червня ЗСУ знищили 1 016 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових.

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