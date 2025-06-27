- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1546
- Время на прочтение
- 1 мин
В ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В ряде областей Украины 27 июня раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в ВС Украины.
«Угроза применения баллистического вооружения с южного направления», — говорится в сообщении.
Воздушная тревога также звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Винницкой, Луганской, Донецкой областях, а также в АР Крым.
Напомним, по состоянию на утро 27 июня ВСУ уничтожили 1016720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных.