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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Раздается воздушная тревога

Раздается воздушная тревога / © ТСН.ua

В ряде областей Украины 27 июня раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в ВС Украины.

«Угроза применения баллистического вооружения с южного направления», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога также звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Винницкой, Луганской, Донецкой областях, а также в АР Крым.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 27 июня ВСУ уничтожили 1016720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных.

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