У окупованому Мелітополі російські агенти "йдуть в народ", щоб почути думки містян

У окупованому Мелітополі російські агенти "йдуть в народ", щоб почути думки містян

Окупанти заводять розмови з місцевим населенням та збирають думки людей.

У Мелітополі Запорізької області, який тимчасово окупований військами РФ помітили російських "агентів", які розпитують місцевих жителів про настрої.

Про це в ефірі каналу "24 канал" розповів місцевий журналіст.

За його словами, у Мелітополі почали діяти російські "агенти", які розпитують місцевих жителів щодо нинішньої ситуації у місті та в Україні. Вони "працюють" у громадських місцях - на зупинках, в парках, тощо.

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"У місцевому парку з'явилися "агенти" у цивільному вбранні – такі собі люди, які маскуються під мирних мешканців", – розповів журналіст.

За його словами, "агенти" підсідають на лавку до місцевих й починають розмову, цікавлячись їхньою думкою про те, що відбувається у Мелітополі.

"Потім люди бачили, що вони йдуть у ті будівлі, де зараз засідають окупаційні органи рашистів. Ці "агенти" хочуть послухати, що про них говорять. Зрозуміло, що нічого хорошого вони не почують. Думаю, це просто стиль роботи каральних органів Росії. Вони так звикли у себе збирати інформацію", – розповів кореспондент.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області на патрулювання розпочала виходити "козача дружина", яку створили з місцевих колаборантів.