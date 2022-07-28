У РНБО анонсували "зачистку" країни від агентів Росії

В РНБО анонсували звільнення України від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів.
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українських політиків самостійно повідомляти про наявність у них громадянства іншої країни.
Про це він написав у Twitter.
За його словами, людина, яка займається політикою, повинна публічно повідомити про наявність іншого громадянства, крім українського.
"Людина, яка займається політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, окрім українського. Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - заявив секретар РНБО.
Як повідомлялося, депутати хочуть позбавити громадянства українців, які отримують паспорти РФ.
Нагадаємо, в Україні готуються запровадити іспит для отримання громадянства.
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