У Сумах частина мешканців залишилися без світла: що сталося

У суботу, 17 лютого, частина жителів міста Суми залишилися без електропостачання. У місті сталися відключення світла через аварію.

Про це повідомили у пресслужбі "Сумиобленерго".

Зазначається, що через аварійну ситуацію у Сумах тимчасово знеструмлені понад вісім тисяч споживачів. Це жителі проспекту Перемоги та вулиць Ковпака, Романа Атаманюка і Лесі Українки. Енергетики пояснюють, що тимчасово знеструмлені 29 розподільчих пунктів у місті.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності. Наші бригади вже працюють над відновленням розподілу електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українців закликали економити електроенергію, мовляв, розслаблятися рано. Цієї зими в Україні не застосовували графіки аварійних відключень. Утім, підстав для легковажності немає – холоди ще тривають, і країна-агресорка РФ може атакувати енергооб’єкти не тільки взимку.

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