У РФ заявили про атаку безпілотників у п'яти областях: подробиці

Уламками БПЛА пошкоджено дах приватного будинку в Туркменському проїзді у Воронежі.

У Росії заявили про збиття 33 безпілотників над п'ятьма регіонами.

Про це повідомили губернатори областей у Мережі, зокрема, очільник Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

"У Губкінському міському окрузі ближче до ранку спрацювала система ППО - начебто збито 2 БПЛА в районі села Вісла Дубрава", - йдеться у повідомленні.

За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Росіяни заявили про атаку також у Калузькій області. Губернатор Владислав Шапша повідомив, було збито начебто 4 БПЛА, а потім ще один там же.

"За інформацією працюючих на місці оперативних груп, постраждалих та руйнування інфраструктури немає", - написав Шапша.

Крім того, ще два дрони було знищено на території Козельського району.

Звинуватив в атаці українську сторону і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Він своєю чергою заявив про 5 збитих дронів

"П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами", - йдеться у повідомленні.

Згодом про атаку заявив очільник Воронезької області Олександр Гусєв. Він додав, що на підльоті до Воронежа російська ППО знищила три безпілотники.

У МНС РФ підтвердили, що у регіоні уламками БПЛА пошкоджено дах приватного будинку в Туркменському проїзді у Воронежі, але постраждалих начебто немає.

Нагадаємо, росіяни продовжують вихвалятися нібито збитими безпілотниками.

Читайте також: