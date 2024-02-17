В РФ заявили об атаке беспилотников в пяти областях: подробности

Обломками БПЛА повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже.

В России заявили об уничтожении 33 беспилотников над пятью регионами.

Об этом сообщили губернаторы областей в Сети, в частности, глава Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"В Губкинском городском округе ближе к утру сработала система ПВО — якобы сбито 2 БПЛА в районе села Висла Дубрава", — говорится в сообщении.

По его предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Россияне заявили об атаке также в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что было сбито вроде бы 4 БПЛА, а затем еще один там же.

"По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", – написал Шапша.

Кроме того, еще два дрона были уничтожены на территории Козельского района.

Обвинил в атаке украинскую сторону и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он в свою очередь заявил о 5 сбитых дронов

"Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами", — говорится в сообщении.

Впоследствии об атаке заявил глава Воронежской области Александр Гусев. Он добавил, что на подлете в Воронеж российская ПВО уничтожила три беспилотника.

В МЧС РФ подтвердили, что в регионе обломками БПЛА повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже, но пострадавших вроде бы нет.

Напомним, россияне продолжают хвастаться якобы сбитыми беспилотниками.

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