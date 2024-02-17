В Сумах часть жителей осталась без света: что произошло

В субботу, 17 февраля, часть жителей Сумы остались без электроснабжения. В городе произошло отключение света из-за аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе "Сумыоблэнерго".

Отмечается, что из-за аварийной ситуации в Сумах временно обесточены более восьми тысяч потребителей. Это жители проспекта Победы и улиц Ковпака, Романа Атаманюка и Леси Украинки. Энергетики объясняют, что временно обесточены 29 распределительных пунктов в городе.

"Извиняем за временные неудобства. Наши бригады уже работают над восстановлением распределения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Напомним, украинцев призвали экономить электроэнергию, мол, расслабляться рано. Этой зимой в Украине не применяли графики аварийных отключений. Впрочем, оснований для легкомыслия нет – холода еще продолжаются, и страна-агрессор РФ может атаковать энергообъекты не только зимой.

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