Удень дощитиме тільки в Карпатах: якою буде погода в Україні 3 червня

У деяких областях України прогнозують дощі та грози тільки вночі.

У понеділок, 3 червня, синоптики прогнозують вдень короткочасні дощі та грози лише в Карпатському регіоні.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі дощитиме у більшості північних та центральних областей, а також на Харківщині. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13...+18°, на заході країни- +10...+15°. Удень повітря прогріється до +27...+32°, у західних та північних областях, а також у Вінницькій області та на узбережжі морів - до +23...+28°.

Прогноз погоди на 3 червня 2024 року / Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

Як і на решті території країни, на Київщині 3 червня буде хмарно з проясненнями.

Вночі місцями прогнозують короткочасний дощ, грозу, вдень — без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +13..+18°, вдень - +23...+28°.

У Києві вночі повітря прогріється до +16...+18°, вдень - до +25...+27°.

Нагадаємо, в Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23.

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