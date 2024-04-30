Україна залучатиме більше жінок до розмінування територій

В Україні планують залучити більше жінок до протимінної діяльності.

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що таким чином можна покращити ефективного процесу. Україна зацікавлена у підтримці Канади щодо просування гендерно-трансформаційної протимінної діяльності в нашій країні.

"Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема і розмінування", - заявила вона.

В України на сьогодні вже є помітні результати. Так середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека".

"Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні", - сказала Свириденко.

Допомога Канади

Домога Канади на протимінну діяльність передбачає близько 28,6 млн дол. США від 2022 року та складається з 12 проєктів. Також Канада виділила кошти на проєкти у сфері ПМД (в рамках 28,6 млн дол. США).

"Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель", - відзначила Свириденко.

Нагадаємо, що Україна є найзамінованішою державою світу.

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