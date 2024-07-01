Україною шириться повітряна тривога: що сталося (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу!

У понеділок, 1 липня о 15:31, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу – втретє за день.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу!" – йдеться у повідомленні.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте до укриттів.

Мапа тривог станом на 1 липня 15:40

"Швидкісна ціль на Миргород з Курської області... Швидкісна ціль у Полтавській області з Курська", – попередили у Повітряних силах.

Нагадаємо, 30 червня Росія завдала ракетний удар по Києву: чому ця атака є незвичною і скільки постраждалих.

Фагот під час ракетного обстрілу Києва опинився в епіцентрі вибухів

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