Українські бійці привітали окупантів із Новим роком (відео)

Російські окупанти активно приймають привітання з Новим роком від українських захисників. Це робота Сил оборони ОТУ "Луганськ".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці привітали окупантів із Новим роком

Завдяки зусиллям кількох бригад, які впевнено тримають оборону на своїх ділянках фронту, армія Путіна щодня зазнає втрат у промислових масштабах.

Раніше на тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири ворожі об’єкти із телекомунікаційним обладнанням. Йдеться про незаконного оператора зв’язку “Фенікс".

Читайте також: