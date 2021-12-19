Українські прикордонники заборонили в'їзд до країни російській актрисі

Імені акторки поки не називають.

Прикордонники не впустили до України російську актрису, яка прилетіла до Києва з Варшави.

Як повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Також читайте Зеленський відповів на петицію про обмеження в’їзду для росіян

Зазначається, що жінку затримали в столичному аеропорту Бориспіль. Під час проходження паспортного контролю з’ясувалося, що 32-річна росіянка раніше порушувала порядок в'їзду до анексованого РФ Криму.

Акторка прибула до Києва, аби взяти участь у зніманнях фільму. Втім, за порушення норм законодавста її на територію країни не пустили. Крім того, їй заборонили в'їзд до України на три роки.

До слова, ім'я російкої актриси прикордонники не повідомили.

Як повідомлялося раніше, українські прикордонники заборонили в'їзд до країни російській співачці Марії Гусаровій - Mary Gu. Вона мала концерт у Києві. Причина рішення - незаконне відвідування тимчасово окупованого Росією Криму.

Читайте також: