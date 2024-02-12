Українські військові дроном вполювали російський “Солнцепек” (відео)

Українські військові філігранно знищили російську установку “Солнцепек” з боєкомплектом.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначається, воїни Національної гвардії вполювали російську установку “Солнцепек” з боєкомплектом.

На кадрах видно, як по дорозі вночі переміщується важка техніка, водночас її переслідує український дрон. Якоїсь миті “Солнцепек” зупинився та на нього скинули боєприпас. Внаслідок цього техніка спалахнула та розірвалася.

Українські військові дроном вполювали російський “Солнцепек”

Нагадаємо, що ЗСУ направили на порятунок Авдіївки одну з найкращих бригад.

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