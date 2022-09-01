"Український десант висадився в Енергодарі" - російські пропагандистські ЗМІ

Російські пропагандисти заявили про висадку українського десанту на Запорізьку АЕС.

За інформацією пропагандистів, українських десантників намагалася збити артилерія.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"У районі Енергодару сталася висадка українського десанту, за ними працює авіація, повідомив голова міста", - йдеться в повідомленні.

Далі окупанти заявили про ліквідацію українських десантників.

"Вони на цей момент лежать, ними працює авіація", - сказав псевдоголова Енергодару Олександр Волга, говорячи про висадку українського десанту.

Ким "ними", і що мав на увазі псевдомер, залишилося загадкою.

"Висадка десанту та обстріл Енергодару українськими військами зроблено з метою завадити приїзду МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, заявив член головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов", - повідомляє РІА Новости.

Нагадаємо, у середу, 31 серпня, до Запоріжжя прибули фахівці МАГАТЕ. Найближчим часом фахівці мають відвідати Запорізьку АЕС. Їхній візит на окуповану росіянами станцію триватиме кілька днів. У разі потреби місія може бути продовжена.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині розпочали у символічну дату 29 серпня.

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