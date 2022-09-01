Російські окупанти ракетами атакували Одеську область: речник ОВА повідомив подробиці

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одеській області.

Про це 1 вересня повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету "онікс" знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість", - написав він та додав, що постраждалих немає.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 190-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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