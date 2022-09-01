Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти ракетами атакували Одеську область: речник ОВА повідомив подробиці

Дата публікації
Перегляди
320
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти ракетами атакували Одеську область: речник ОВА повідомив подробиці

Обстріл загарбники здійснили з території анексованого РФ Криму.

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одеській області.

Про це 1 вересня повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету "онікс" знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість", - написав він та додав, що постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 190-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Рашисти гатять вдень і вночі – кореспонденти ТСН з найгарячіших точок Донеччини

Рашисти гатять вдень і вночі – кореспонденти ТСН з найгарячіших точок Донеччини

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
320
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація