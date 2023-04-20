Україну охоплять дощі та грози: прогноз погоди на 21 квітня

У п'ятницю, 21 квітня, в Україні дощитиме. Місцями - грози. Температура повітря буде плюсовою, але не дуже високою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. На півдні, центрі та сході - помірний дощ. На південному сході - грози. На решті території країни місцями невеликий дощ. Вітер, північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Вночі у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до позначок +4-9°. Вдень буде трошки тепліше - +10-15°. На Закарпатті повітря прогріється до +19°.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, але вдень дощитиме. Швидкість північно-східного вітру - 7-12 м/с.

Вночі в області прогнозують 4-9° тепла, а вдень - 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 5-7° тепла, а вдень +12-14°.

Погода в Карпатах

На високогір'ї Карпат буде невеликий дощ, а вночі - з мокрим снігом. Температура повітря вночі буде від 4° тепла до 1° морозу. Вдень - підніметься до +4-9° тепла.

Також 20 квітня очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей. Рятувальники попереджають про можливе сходження лавин.

Нагадаємо, синоптики "Укргідрометцентру" інформували, що квітень в Україні буде теплим. Середня місячна температура повітря прогнозується від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

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