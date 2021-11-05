"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові маршрути

Передбачається, що 49 потягів будуть прискореними.

"Укрзалізниця" відкрила продаж на 52 із 93 потягів нового графіка руху, який почне діяти вже від 12 грудня поточного року. Квитки на решту потягів нового графіку руху можна буде придбати до кінця листопада.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"У новому графіку передбачено 19 нових потягів, ще 49 будуть прискорені" , — йдеться в повідомленні.

Серед нових маршрутів "Укрзалізниця" відзначає напрямок Київ - Яремче, Чоп. Маршрут матиме більш зручне сполучення для міст Чортків, Заліщики й Городенка і прибуватиме до місць призначення зранку.

Крім того, компанія запускає цілорічний фірмовий потяг №95/96 Київ - Рахів, ціна якого знижена порівняно з потягом старого графіка №243/244 Київ - Рахів.

Потяг №52/51 Київ - Херсон тепер складатиметься з вагонів-трансформерів.

Придбати квитки на ці та інші маршрути вже можна в касах вокзалів, на сайті компанії та в чат-боті "Укрзалізниці" у Viber та Telegram.

Нагадаємо, від 1 грудня 2021 року "Укрзалізниця" планує підвищити заробітну плату залізничникам на 10%.

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