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Унаслідок ворожої атаки зафіксовані кілька влучань у Харкові

Унаслідок ворожої атаки зафіксовані кілька влучань у Харкові

Сирени пролунали в деяких областях України

Перебувайте в укриттях.

 У ніч проти 2 вересня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками

Така атака триває і на Харків. 

Зафіксовані кілька влучань у Харкові.

Про це повідомляє очільника Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Є пошкодження приватного будинку, іншої цивільної інфраструктури. 

На цю хвилину - без постраждалих. 

"Загроза для міста триває - Харків під ударом ворожих БПЛА. Не покидайте укриття!", - повідомляє телеграм-канал бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марселя". 

"Зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста — в приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу. Попередньо обійшлося без постраждалих", - додав очільника міста Ігор Терехов. 

Нагадаємо, 1 вересня, коли Росія атакувала у Харкові ТРЦ, "Нову пошту", "Палац спорту", президент України Володимир Зеленський наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей російський терор.

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