Унаслідок ворожої атаки зафіксовані кілька влучань у Харкові

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 2 вересня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками.
Така атака триває і на Харків.
Зафіксовані кілька влучань у Харкові.
Про це повідомляє очільника Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Є пошкодження приватного будинку, іншої цивільної інфраструктури.
На цю хвилину - без постраждалих.
"Загроза для міста триває - Харків під ударом ворожих БПЛА. Не покидайте укриття!", - повідомляє телеграм-канал бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марселя".
"Зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста — в приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу. Попередньо обійшлося без постраждалих", - додав очільника міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, 1 вересня, коли Росія атакувала у Харкові ТРЦ, "Нову пошту", "Палац спорту", президент України Володимир Зеленський наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей російський терор.
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