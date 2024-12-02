УЗ повертає потяг на популярний напрямок – деталі маршруту

Із 19 грудня "Укрзалізниця" відновить курсування традиційного "Лижного експресу" із Києва до селища Славсько (Львівська область). На маршруті їздитиме потяг Інтерсіті+.

Про це передає пресслужба "Укрзалізниці".

"Від 19 грудня до гір вирушає традиційний сезонний Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько. Цей швидкісний Hyundai – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону", – йдеться в повідомленні.

Поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03.

Зворотно зі Славська – о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва – о 22:28, до Дарниці – о 23:00.

Фото: Укрзалізниця

"Завдяки "Лижному Експресу" для мешканців Рівного ми теж маємо чудову новину! Тепер регіональні поїзди №804/806 Рівне – Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська", – додали в "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає пряме залізничне сполучення зі Львова до Кишинева.

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