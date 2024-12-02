УЗ повертає потяг на популярний напрямок – деталі маршруту

"Укрзалізниця" відновить "Лижний експрес" до курортного селища Славсько.
Із 19 грудня "Укрзалізниця" відновить курсування традиційного "Лижного експресу" із Києва до селища Славсько (Львівська область). На маршруті їздитиме потяг Інтерсіті+.
Про це передає пресслужба "Укрзалізниці".
"Від 19 грудня до гір вирушає традиційний сезонний Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько. Цей швидкісний Hyundai – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону", – йдеться в повідомленні.
- Поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03.
- Зворотно зі Славська – о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва – о 22:28, до Дарниці – о 23:00.
"Завдяки "Лижному Експресу" для мешканців Рівного ми теж маємо чудову новину! Тепер регіональні поїзди №804/806 Рівне – Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська", – додали в "Укрзалізниці".
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає пряме залізничне сполучення зі Львова до Кишинева.
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