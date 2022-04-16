В Енергодарі окупанти зустрілися з місцевими підприємцями: про що говорили

В Енергодарі окупанти зустрілися з місцевими підприємцями: про що говорили

В місті відновлено роботу російського "Сбербанку".

В тимчасово захопленому Енергодарі окупанти країни-агресорки провели зустріч із підприємцями міста.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що під час зустрічі розглядали питання ліцензування, ціноутворення, відрахувань в Пенсійний фонд, конвертації коштів, оподаткування відносин з орендодавцями. Крім того, йшлося про перетин кордону з анексованим Росією Кримом, а також видавання перепусток до територій "ЛНР" і "ДНР".

Російські окупанти почали повідомляти у соцмережах, що в Енергодарі відновлено роботу "Сбербанку". Мовляв, містяни можуть в установі знімати готівку в гривнях, а також обмінювати їх на рублі чи іншу валюту.

Як повідомлялося, армія країни-агресорки Росії нищить промислову та цивільну інфраструктуру на території Запорізької області. Окупанти обстріляли Василівку. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено очисні споруди. У містах Пологи, Токмак, Гуляйполе, Кам’янка-Дніпровська та смт. Веселе відсутній мобільний зв’язок операторів "Водафон" та "Київстар".

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