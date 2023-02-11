В Харківській області існує загроза ударів ракетами та дронами - ОВА

Синєгубов просить не ігнорувати сигналів повітряної тривоги
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попереджає про загрозу ракетних ударів та атак дронів армією Російської Федерації по Харкову та області.
Про це він написав у своєму Telegram 11 лютого
"Увага! Жителі Харкова та області. Сьогодні протягом дня зберігається загроза ворожих ракетних ударів та атак дронів", - йдеться у його повідомленні.
Синєгубов просить не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та не покидати укриттів до відбою.
Нагадаємо, 10 лютого окупанти зранку завдавали ракетних ударів по території області. О 4:00 окупанти вдарили ракетами С-300. Вже близько 10:00 Росія завдала ще одного удару по критичній інфраструктурі.
Через удари у Харкові та Харківській області застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на ранк 11 лютого енергетики відновили електропостачання. Втім, аварійні відключення в регіоні продовжуються.
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