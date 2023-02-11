В Харківській області існує загроза ударів ракетами та дронами - ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попереджає про загрозу ракетних ударів та атак дронів армією Російської Федерації по Харкову та області.

Про це він написав у своєму Telegram 11 лютого

"Увага! Жителі Харкова та області. Сьогодні протягом дня зберігається загроза ворожих ракетних ударів та атак дронів", - йдеться у його повідомленні.

Синєгубов просить не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та не покидати укриттів до відбою.

Нагадаємо, 10 лютого окупанти зранку завдавали ракетних ударів по території області. О 4:00 окупанти вдарили ракетами С-300. Вже близько 10:00 Росія завдала ще одного удару по критичній інфраструктурі.

Через удари у Харкові та Харківській області застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на ранк 11 лютого енергетики відновили електропостачання. Втім, аварійні відключення в регіоні продовжуються.

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