В Івано-Франківську депутатів міськради вакцинували просто під час сесії

В Івано-Франківську депутатів міськради вакцинували просто під час сесії

Депутатів щепили вакциною Pfizer.

В Івано-Франківську депутатів міської ради вакцинували проти COVID-19 прямо під час сесії. Пункт з вакцинації розгорнули в фоє.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Руслан Марцінків.

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"Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці, щоб далеко не ходити. Нагадаю: 132 пацієнти з ковідом лежать на сьогодні у міських лікарнях. 11 людей – в реанімаціях. При тому, що профільною "ковідною" лікарнею є обласна лікарня. І вона сьогодні теж працює на повну потужність", - зазначив мер.

Депутатів щепили вакциною Pfizer.

Раніше Руслан Марцінків пригрозив звільненням невакцинованим від COVID працівникам виконавчого комітету міськради.

"Пора колотись. Працівники виконавчого комітету міськради повинні бути 100% вакциновані! Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення", - наголосив івано-франківський мер.

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