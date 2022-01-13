В Одесі школярів припинили годувати: що сталося

В Одесі школярів припинили годувати: що сталося

Годувати дітей розпочнуть від 1 лютого.

Від 10 січня у 12 школах Одеси тимчасово припинили надавати харчування учням молодших класів. Батьки школярів обурюються.

Про це місцевому виданню 048.ua повідомила директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

За її словами, постачальник послуги сніданків та обідів відмовився продовжувати співпрацю зі школами, у зв'язку з чим довелося знову оголошувати закупівлю. Годувати дітей розпочнуть від 1 лютого.

Батьки обурені тим, що діти змушені щодня носити їжу з собою та харчуватися бутербродами, про що свідчить скарга мами одного з учнів першого класу школи № 52, опублікована в Єдиному центрі звернень громадян.

Директорка школи стверджує, що нову організацію харчування не визначили через тривалі свята. Проте Олена Буйневич запевнила, що свята тут ні до чого.

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Раніше стало відомо, що учні 10 шкіл міста Світловодськ Кіровоградської області навчаються дистанційно: у міському управлінні освіти своєчасно не провели тендери на закупівлю харчів.

Нагадаємо, цього тижня практично по всій країні запрацювала нова система шкільного харчування. Чимало людей задоволені змінами. Натомість у деяких школах діти їсти просто відмовляються.

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