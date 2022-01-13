В Одессе школьников перестали кормить: что произошло

Кормить детей начнут с 1 февраля.

С 10 января в 12 школах Одессы временно прекратили питание учеников младших классов. Родители школьников возмущаются.

Об этом местному изданию 048.ua сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, поставщик услуги завтраков и обедов отказался продолжать сотрудничество со школами, в связи с чем пришлось снова объявлять закупку. Кормить детей начнут с 1 февраля.

Родители возмущены тем, что дети вынуждены ежедневно носить еду с собой и питаться бутербродами, о чем свидетельствует жалоба мамы одного из учащихся первого класса школы №52, опубликованная в Едином центре обращений граждан.

Директор школы утверждает, что новую организацию питания не определили из-за длительных праздников. Однако Елена Буйневич заверила, что праздники здесь ни при чем.

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Ранее стало известно, что учащиеся 10 школ города Светловодск Кировоградской области учатся дистанционно: в городском управлении образования своевременно не провели тендеры на закупку продовольствия.

Напомним, на этой неделе практически по всей стране заработала новая система школьного питания. Многие удовлетворены изменениями. В некоторых же школах дети есть просто отказываются.

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