В Одесі спалили автомобіль військового – соцмережі (фото)

За інформацією ЗМІ і соцмереж, це вже далеко не перший випадок підпалу авто військових.

В Одесі знову спалили автомобіль військового.

Про це повідомив блогер і громадський активіст Дем'ян Ганул.

За його словами, російські спецслужби знаходять через соціальні мережі неповнолітніх або людей низького соціального рівня, пропонують їм 5 000 – 10 000 гривень за підпал авто нібито працівників ТЦК.

"По такій схемі було спалено в Одесі не одну евакуаційну швидку, яка не мала жодного відношення до ТЦК", – каже Ганул.

Водночас, активість нагадав, що і ТЦК – це структурний підрозділ ЗСУ, де багато ветеранів війни, які за станом здоровʼя переведені до тилових частин та проходять службу в центрі комплектування.

"Заради справедливості скажу, декого з паліїв було затримано і вони отримали терміни увʼязнення. До мене звертаються військові та повідомляють, що їм безпечніше на передовій ніж в тиловій Одесі. Нам необхідні фільтраційні заходи як на початку вторгнення, я про це уже не вперше пишу, СБУ має завітати до усіх підозрілих осіб", – вважає блогер.

Фото: t.me/xydessa

Фото: t.me/xydessa

Спалена машина військового / Фото: t.me/xydessa

Поліція цей інцидент поки не коментує.

Інші випадки підпалів в Одесі

Як передає видання Новини. live вчора невідомі також підпалили автівку, яка належала військовослужбовцю. Інцидент стався у Хаджибеївському районі Одеси.

За інформацією видання, минулого тижня неподалік вул. Заболотного в Суворовському районі Одеси невідомі підпалили автомобіль військовослужбовця. Крім того було спалено автівку начальниці медичної бригади.

А 23 червня стало відомо, що в Одесі невідомі спалили машину працівника ТЦК.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки підпалів авто військових – російські спецслужби вербують українських підлітків.

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