У низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!
В Україні у вівторок, 9 липня, у низці областей оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах повідомили про загрозу балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.
Нагадаємо, 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит" та житловому будинку, а уламки ракети впали на медцентр на лівому березі. Внаслідок масованого удару Росії загинула щонайменше 31 людина.
Зазначимо, СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по київській лікарні “Охматдит” ракетою Х-101. На місці трагедії слідчі виявили уламок двигуна.
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