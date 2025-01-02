В Одесі вибухнула пральна машинка в квартирі: травмовано дитину

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причин надзвичайної події.

2 січня, по вулиці Івана та Юрія Лип (колишня Гайдара) в Хаджибейському районі Одеси на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку виникла пожежа. У квартирі загорілася пральна машина.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, вони виявили руйнування міжкімнатної перегородки та пошкодження стін в поруч розташованих двох квартирах.

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"Внаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження. Неповнолітнього передано працівникам медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області, 1 січня сталася смертельна пожежа. У Хотянівці у вогні загинули двоє людей.

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