В Одесі водій на капоті протягнув двох військовослужбовців

У Приморському районі міста Одеси через агресивну поведінку водія на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців.

Про це повідомляють Одеський обласний ТЦК та СП.

"20 червня в Приморському районі Одеси внаслідок агресивної поведінки водія на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що водій протягнув двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань. У результаті один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу.

Поліція оголосила невідомого водія у розшук. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП повідомило, що контролює ситуацію.

Нагадаємо, в Одесі чоловіка з олігофренією затримали на вулиці і визнали придатним для війська. Зробив це Київський РТЦК Одеси.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бійка тижня! Медиків НАСИЛЬНО тримали в одеському ТЦК!

Читайте також: